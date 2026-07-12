Москва12 июл Вести.Смерть американского сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) станет темой для конспирологических теорий. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

Смерть, честно говоря, загадочная. Он в пятницу в добром здравии и в хорошем расположении духа позировал публично в Киеве. Он туда приехал отметить свой день рождения. И в субботу он умер уже в своем доме в Вашингтоне. Думаю, что его смерть - это простор для любых конспирологических теорий. И обвинять можно кого угодно. Я уже вижу, кстати, мнения украинских экспертов, которые говорят о том, что якобы это Россия, мол, в случае чего надо в любом случае на Россию валить отметил эксперт

Сенатор Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. По информации офиса политика, причиной смерти стала непродолжительная внезапная болезнь.

Помимо антироссийской деятельности, Грэм активно поддерживал Израиль и выступал одним из главных сторонников военной кампании США против Ирана.