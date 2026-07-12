Москва12 июл Вести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" напомнила слова американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Его знаменитая фраза, когда он в 2023 году сказал [главе киевского режима Владимиру] Зеленскому: "Русские умирают". Осталось добавить: "Какой восторг". Как говорил наш великий человек: "Мы русские, какой восторг". Но он сказал: "Русские умирают, это наша лучшая инвестиция". Это дословная цитата. Сильно, да? Попробуйте заменить слово "русский" на слово "еврей" в этой фразе или "негры". Посмотрите, что будет. А с русскими можно. Как же так? сказала Симоньян

Американский сенатор Линдси Грэм, известный своей русофобской позицией, умер 11 июля на 72-м году жизни.