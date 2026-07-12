Москва12 июл Вести.Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) высказывал проплаченное корпорациями мнение. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Платный эксперт, человек у которого не было своего мнения, а было мнение, оплаченное корпорациями Boeing, Lockheed Martin, Министерством обороны США сегодня помер. Это Линдси Грэм. Линдси Грэм был платный болтунишка, который защищал за деньги интересы компаний, производящих оружие, интересы компаний, заинтересованных в войне. Что не мешало ему, возможно, быть природным фашистом, а, возможно, он был таким лицемером, что даже и не верил в это, а делал это просто за звон монет заявила она

Симоньян напомнила, как в 2023 году именно этот американский сенатор высказывался о гибели бойцов ВС РФ в ходе СВО.

Его знаменитая фраза, он в 2023 году сказал Зеленскому: "Нет, русские умирают, это наша лучшая инвестиция". Это дословная цитата. Ну, сильно, да? Попробуйте заменить слово "русский" на слово "еврей". Попробуйте заменить слово "русский" в этой фразе на слово "негры". Посмотрите, что будет. А с русскими можно. Как же так? сказала она

Официальное сообщение о смерти сенатора его офис опубликовал 12 июля. Накануне Грэм посещал Украину, где осмотрел подземное производство ударных дронов ВСУ. По информации NBC News, в вечер, когда умер американский сенатор Грэм, у него дома находилась полиция.