Незадолго до смерти Грэм посещал производство дронов на Украине Сенатор Грэм незадолго до смерти посетил завод дронов на Украине

Москва12 июл Вести.Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) незадолго до смерти посещал предприятие по сборке боевых беспилотников на Украине. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Публикации о посещении Грэмом производственной площадки компании SkyFall появились за один день до официального объявления о кончине политика. Сенатор побывал в подземном комплексе, где ему показали беспилотники Vampire, Shrike и P1-SUN. В воскресенье он должен был участвовать в телепрограмме "Meet the Press".

Считаю, что для Америки было бы огромной ошибкой не сотрудничать с Украиной в сфере беспилотников приводит издание слова Грэма

О смерти сенатора сообщили представители его офиса 12 июля. По сообщениям американских СМИ, Грэм скончался от остановки сердца после того, как медики госпитализировали его.