Попов: смерть сенатора Грэма не повлияет на антироссийский консенсус в США

Попов: смерть Грэма не изменит антироссийские настроения в Капитолии Попов: смерть сенатора Грэма не повлияет на антироссийский консенсус в США

Москва12 июл Вести.Смерть американского сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) не повлияет на двухпартийный антироссийский консенсус в США. Такое мнение высказал автор ИС "Вести" Евгений Попов в своем канале в МАХ.

Умер Линдси Грэм. Самый жесткий ненавистник Москвы, восседавший на Капитолийском холме после смерти в 2018 году Джона Маккейна. Внезапная смерть Грэма не повлияет на двухпартийный "антироссийский консенсус". В Капитолии есть кому подхватить "знамя" отметил Евгений Попов

В частности, указал он, сменщиками неформального лидера "партии войны" можно назвать республиканцев Роджера Уикера, Джима Риша, Тома Коттона, а также представителя Демпартии Джина Шахина.

Эти лица, указа Попов, выступают за ужесточение санкций в отношении нашей страны и поддерживают соответствующие законы.

Другое дело, что "старая волна" русофобов закончилась. Но новая ничуть не мягче. Ноль прагматизма добавил Евгений Попов

Официальное сообщение о смерти сенатора Грэма его офис опубликовал 12 июля. Накануне Грэм посещал Украину, где осмотрел подземное производство ударных дронов ВСУ.