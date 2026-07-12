Москва12 июл Вести.Смерть сенатора Линдси Грэма (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является нехорошим событием как для Республиканской партии, так и для президента США Дональда Трампа. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал историк-международник Андрей Сидоров.

У Трампа ситуация сейчас в Соединенных Штатах очень сложная, ему надо наносить удары по Ирану, потому что, с одной стороны, если он не будет их наносить, он слабак внутри Республиканской партии. Если он будет их наносить, то с другой стороны, как говорят демократы, он израильский прихвостень. Трамп оказывается где-то посередине, выборы приближаются, и мало что удается здесь сделать. И смерть Линдси Грэма, кстати говоря, тоже [сказалась] не очень хорошо. Неслучайно Трамп так тепло на это отреагировал, поскольку в Республиканской партии всегда был свой штатный русофоб отметил Сидоров

Ранее в своем посте в соцсетях Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Грэма. По его словам, тот был одним из величайших людей и политиков, с которым он работал.