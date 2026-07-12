"Грэмов там масса": американист не ждет изменений в политике США по Украине Американист Блохин: смерть "ястреба" Грэма не изменит политику США по Украине

Москва12 июл Вести.Смерть известного антироссийскими инициативами американского сенатора Линдси Грэма (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не повлияет на политику президента США Дональда Трампа по Украине, рассказал NEWS.ru политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Грэм скончался в субботу после внезапной болезни. В 2023 году МВД России объявило политика в розыск. В феврале 2024 года Грэм был включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

Вряд ли [политика Трампа изменится после смерти Грэма], потому что таких Линдси Грэмов там масса. Только одни раскрученные, другие нет. Линдси Грэм был раскрученным отметил американист

Эксперт считает, что Грэм пытался занять место покойного сенатора Джона Маккейна, но вряд ли у него было влияние на президента США Дональда Трампа.

Понятно, что у них там все ястребы, но за счет раскрученности и различных заявлений он неофициально был главным ястребом республиканцев подчеркнул Блохин

Трамп в воскресенье выразил соболезнования в связи со смертью Грэма, отметив, что его будет очень не хватать.