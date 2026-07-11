Смерть народного артиста РФ Юрия Смирнова была внезапной Народный артист РФ Юрий Смирнов умер у себя дома

Москва11 июл Вести.Народный артист России, актер труппы Театра на Таганке Юрий Смирнов умер внезапно, сообщили ТАСС в театре.

Никто не мог этого ожидать. Для нас это было внезапно. Юрий Николаевич умер у себя дома. В августе должен был быть показан спектакль, в котором он задействован сказал собеседник агентства

Юрия Николаевича не стало 11 июля. Ему было 87 лет.

Смирнов служил в труппе Театра на Таганке с момента его основания. За годы работы он сыграл множество ролей и продолжал выходить на сцену до последних дней.

В кино актер начал сниматься в 1960-х годах. Одни из самых ярких работ – роль Гаврилы в музыкальной комедии "Бумбараш", Петра Полипова в многосерийной драме "Вечный зов", монаха Тука в "Балладе о доблестном рыцаре Айвенго", слесаря домоуправления в фильме "Старики-Разбойники".

Смирнов стал гостем программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Выпуск вышел в эфир 7 мая 2019 года.

О дате, времени и месте прощания с артистом будет сообщено дополнительно.