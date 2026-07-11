Народный артист РФ Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни

Ушел из жизни народный артист РФ Юрий Смирнов Народный артист РФ Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни

Москва11 июл Вести.Народный артист РФ, заслуженный артист РСФСР, лауреат Премии города Москвы в области литературы и искусства, актер Театра на Таганке Юрий Смирнов умер 11 июля в Москве на 88-м году жизни. Печальная новость появилась в Telegram-канале театра.

С момента основания Театра на Таганке Юрий Смирнов служил в его труппе, стоял у истоков театра и вместе с Юрием Любимовым участвовал в формировании нового художественного языка отечественной сцены говорится в некрологе

За годы работы Смирнов сыграл в театре множество ролей. До последних дней он продолжал выходить на сцену. Последней работой Юрия Николаевича стал спектакль "Земляничная поляна", в котором он исполнил главную роль – профессора Исака Борга

Смирнов также был награжден знаком отличия "За безупречную службу городу Москве" (50 лет).

Театр на Таганке выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Юрия Смирнова.

О дате и времени прощания с артистом там обещали сообщить дополнительно.