Москва5 июл Вести.Умер российский актер и режиссер Руслан Ибрагимов, соответствующая информация размещена на портале "Кино-Театр.ру".

Согласно данным сайта, артиста не стало 25 июня 2026 года. Причины смерти не приводятся.

Информацию подтвердила его коллега Юлия Нижельская.

Умер Руслан Ибрагимов. Замечательный артист и человек… Светлая память написала актриса на своей странице во "ВКонтакте"

Руслан Ибрагимов родился 9 мая 1965 года. Окончил Санкт-Петербургскую Государственную академию театрального искусства по специальностям "режиссура, актер театра и кино".

Выступал в качестве постановщика таких спектаклей как "Сказки Пушкина", "Волки и овцы", "Предательство" и "Лимпопо". Принимал участие в кинопроектах "Бандитский Петербург", "Шеф", "Северная звезда", "Тайны следствия", "Ментовские войны" и "Такая работа".