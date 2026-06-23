Москва23 июнВести.Народный артист РСФСР Михаил Ножкин ушел из жизни в возрасте 89 лет. О его смерти сообщили в Союзе кинематографистов России.
В опубликованном на сайте организации сообщении говорится, что Ножкина не стало в понедельник, 22 июня.
Дорогой Михаил Иванович! Вы для нас навечно в Бессмертном полку, который навсегда символ Победы, Нашей Победы!отмечается в публикации Союза кинематографистов РФ
Ножкин сыграл в фильмах "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "В начале славных дел" и "Юность Петра", "Одиночное плавание" и "Освобождение". Он также был автором гимна "Бессмертного полка".
Ранее сообщалось, что известный российский художник и иллюстратор книг Юрий Ващенко ушел из жизни в возрасте 85 лет. Причиной смерти была названа болезнь, с которой он боролся продолжительное время.