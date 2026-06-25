Народная артистка Зайцева рассказала, что привлекало людей в актере Ножкине Актриса Зайцева: Ножкин памятен тем, что выбрал свой правильный путь в жизни

Москва25 июн Вести.Выдающийся актер, поэт и драматург Михаил Ножкин был прекрасным артистом и настоящим патриотом, его душевность и открытость привлекала людей, рассказала народная артистка РСФСР Людмила Зайцева в интервью ИС "Вести".

В Москве в Храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с актером Михаилом Ножкиным, который ушел из жизни 22 июня в возрасте 89 лет.

Он был прекрасным русским человеком, прекрасным артистом, патриотом, верующим человеком до конца жизни. Выбрал свой правильный путь в жизни. И этим он и будет памятен народу, я думаю… В нем была душевность, такая распахнутость наша российская. Так что он был абсолютно незлобным человеком, даже веселым, он очень был активным. Это, конечно влекло к нему людей поделилась Людмила Зайцева

Зрители помнят актера по знаковым кинолентам "Хождение по мукам", "Ошибка резидента", "Юность Петра". Беззаветная любовь к Родине находила отражение в его песнях. Авторские композиции "Последний бой", "Под городом Ржевом" стали поистине народными. А также Михаил Ножкин написал гимн "Бессмертного полка" и был в составе Центрального штаба движения.