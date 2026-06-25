Москва25 июн Вести.Артист Михаил Ножкин для всех российских военнослужащих и ветеранов был человеком, олицетворявшим любовь к Родине, патриотизм, верность присяге и воинскому долгу. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" заместитель председателя общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов" генерал-майор Александр Бычков.

Михаил Ножкин не раз играл роли военных, а для киноэпопеи "Освобождение", где он исполнил роль лейтенанта Ярцева, артист написал песню "Последний бой".

Мы Михаила Ивановича считаем своим родным, офицером с того момента, когда он появился первый раз на экранах наших кинотеатров и телевидения в образе офицера со своей знаменитой песней. И с той поры он, безусловно, стал родным для нас, а мы для него. Мы стали, как говорится, одной крови сказал Бычков

Михаил Ножкин, по его словам, долгое время был членом Российского союза ветеранов и активно участвовал в его работе.

Мы активно с ним сотрудничали, работали. На сегодняшнее мероприятие мы пришли еще с одной, я бы даже сказал, стратегической задачей. В 2020 году мы нашим решением наградили Михаила Ивановича почетным орденом Российского союза ветеранов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но вручить по различным причинам не успели. Вот пришло то время, когда мы, наверное, сегодня передадим родственникам эту заслуженную награду. А Михаил Иванович для нас, для всех военнослужащих, для ветеранов всегда был, есть и будет тем человеком, который олицетворял собой любовь к Родине, патриотизм, верность присяге и верность воинскому долгу. Светлая ему память сказал Александр Бычков

Актер Михаил Ножкин ушел из жизни 22 июня в возрасте 89 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание с артистом прошло в храме Христа Спасителя.