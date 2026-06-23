Адвокат пояснил, кто может стать наследником артиста Ножкина Адвокат Бенхин: внебрачный сын артиста Ножкина может претендовать на наследство

Москва23 июн Вести.Основным претендентом на наследство народного артиста РСФСР Михаила Ножкина, который скончался на 90-м году жизни, может стать его внебрачный сын, если будут соблюдены определенные формальности, заявил адвокат Александр Бенхин изданию NEWS.ru.

Он пояснил, что, если Ножкин признавал внебрачного сына и понимал, что прямых наследников у него не осталось, он мог сделать на потомка завещание. И если этот документ обнаружится, и туда окажется вписан внебрачный сын, по закону он унаследует все через полгода.

Если же завещания нет, в силу вступает закон об очередях наследования.

Если есть внебрачный сын, то по решению суда он должен сделать тест ДНК. При подтверждении родства по суду этот человек становится наследником первой очереди. И тогда ему достанется наследство Ножкина указал Бенхин

Михаил Ножкин умер 22 июня после продолжительной болезни. Телеграмму с соболезнованиями родным и близким покойного направил президент России Владимир Путин.

Прощание с артистом, как сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ, состоится утром 25 июня в Нижнем храме Храма Христа Спасителя в Москве.