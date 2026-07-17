Москва17 июл Вести.Процесс раздела имущества умершей вдовы телеведущего Александра Маслякова Светланы будет неординарным из-за большого числа активов, однако приоритетным наследником остается ее сын Александр. Об этом заявил адвокат Александр Бенхин.

В беседе с изданием NEWS.ru он прокомментировал ситуацию с наследством Масляковых.

Я думаю, после смерти Масляковой будет работать огромный штат юристов семьи, потому что "Планета КВН" - это все-таки корпорация. Вариантов, как при делении имущества у обычных людей, не будет. Речь идет о большом количестве собственности… В принципе, наследник первой очереди - это сын Масляковой Александр считает Бенхин

Адвокат добавил, что вероятно в семье заранее позаботились о том, чтобы передать важные активы в нужные руки или же было составлено грамотное завещание. На значительную долю наследства, по его мнению, может также претендовать внучка - телеведущая Таисия Маслякова.

Ранее стало известно, что Светлана Маслякова скончалась на 79-м году жизни. Вдова знаменитого телеведущего также была режиссером КВН.