На 79-м году жизни умерла режиссер программы КВН Светлана Маслякова

Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова На 79-м году жизни умерла режиссер программы КВН Светлана Маслякова

Москва17 июл Вести.На 79-м году жизни умерла режиссер КВН, вдова телеведущего Александра Маслякова Светлана Маслякова. Некролог размещен в официальном Telegram-канале Международного союза КВН.

Масляковой не стало 17 июля, в пятницу, причины смерти не приводятся.

Сегодня большая семья КВН с прискорбием сообщает о невосполнимой утрате — скончалась Светлана Анатольевна Маслякова. Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам говорится в сообщении

Светлана Маслякова родилась 11 октября 1947 года в Москве. В 1971-м вышла замуж за ведущего КВН Александра Маслякова. Работала режиссером на Центральном телевидении. С 1993-го – бессменный режиссер телевизионного творческого объединения "АМиК" ("Александр Масляков и компания").

Александр Масляков умер 8 сентября 2024 года. Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.