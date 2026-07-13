В возрасте 95 лет умерла звукорежиссер Нинель Калениченко Звукорежиссер "Мосфильма" Нинель Калениченко умерла на 96-м году жизни

Москва13 июл Вести.На 96-м году жизни скончалась звукорежиссер "Мосфильма" Нинель Калениченко. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Ушла из жизни член Союза кинематографистов России, звукорежиссер Нинель Калениченко (27.05.1931-12.07.2026) говорится в некрологе в Telegram-канале Союза

Отмечается, что вся творческая биография Калениченко связана с работой на киностудии "Мосфильм". Она пришла туда в середине ХХ века, участвовала в создании таких фильмов как "Железный поток", "У нас на заводе", "Человек в штатском", "Пошехонская старина", всего в списке более 50 картин.

Прощание со звукорежиссером состоится 15 июля, в среду, в храме Боткинской больницы. Начало церемонии в 10.30.