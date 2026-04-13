Москва13 апр Вести.Союз кинематографистов России в своем Telegram-канале сообщил о кончине кинооператора "Мосфильма" Игоря Бека.

Он умер 11 апреля на 83 году жизни.

Ушел из жизни наш коллега - член Союза кинематографистов России, кинооператор Игорь Донатович Бек (1944-2026) говорится в публикации пресс-службы

Игорь Донатович родом из Красноярска, в 1970 году окончил ВГИК, с 1977 года работал на киностудии "Мосфильм".

Бек сотрудничал с выдающимися режиссерами Андреем Смирновым над картиной "Верой и правдой" (1979), Иваном Киасашвили над фильмом "Дамы приглашают кавалеров" (1980), Всеволодом Шиловским -"Блуждающие звезды" (1991), Инессой Селезневой над фильмом "Воспитание жестокости у женщин и собак" (1992) и другими.

В Союзе кинематографистов принесли соболезнования семье и друзьям Игоря Донатовича.

По данным РИА Новости, причиной смерти кинооператора стала острая сердечная недостаточность.