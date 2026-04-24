На 85-м году жизни умерла киновед и тележурналист Ирина Успенская

Умерла киновед и тележурналист Ирина Успенская На 85-м году жизни умерла киновед и тележурналист Ирина Успенская

Москва24 апр Вести.В возрасте 84 лет скончалась киновед и тележурналист Ирина Успенская. Некролог размещен в официальном Telegram-канале Союза кинематографистов России.

Успенской не стало 24 апреля, в пятницу. Причины смерти не приводятся.

Ушла из жизни киновед, руководитель Тверского областного отделения Союза кинематографистов России Ирина Успенская (11.05.1941 – 24.04.2026) говорится в сообщении Союза

С 1996 года Ирина Успенская работала в ГТРК "Тверь", вела авторские программы "Кинозал "Ретро" и "Беседы о кино". Около 30 лет трудилась учителем немецкого языка и литературы. Одна из основателей Фестиваля актеров российского кино "Созвездие".