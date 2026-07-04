Не стало звезды фильмов "Карнавал" и "Табор уходит в небо" Екатерины Жемчужной

Скончалась звезда фильма "Табор уходит в небо" Екатерина Жемчужная Не стало звезды фильмов "Карнавал" и "Табор уходит в небо" Екатерины Жемчужной

Москва4 июл Вести.Народная артистка России Екатерина Жемчужная скончалась в возрасте 82 лет. Об этом сообщили в цыганском театре "Ромэн", где актриса служила много лет.

Екатерина Жемчужная окончила ГИТИС и в 1964 году была принята в труппу.

Сыгранные ею роли сразу показали большие творческие возможности артистки, проявили ее яркое вокальное дарование отмечается в сообщении

В кино актриса сыграла 44 роли. Самыми известными стали работы в кинокартинах "Вечный зов", "Карнавал", "Табор уходит в небо", "Королева Марго".

Жизненный путь Жемчужной - пример удивительной преданности и настоящей любви к искусству, говорится в сообщении.