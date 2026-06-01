Не стало заслуженной артистки России Ларисы Жуковской Актриса МХАТ имени Горького Лариса Жуковская скончалась в возрасте 88 лет

Москва1 июн Вести.1 июня в возрасте 88 лет скончалась актриса труппы МХАТ имени Горького, заслуженная артистка России Лариса Жуковская. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в театре.

Сегодня не стало Ларисы Александровны приводятся слова источника

Лариса Жуковская окончила ГИТИС (курс И. М. Раевского) в 1959 году. В труппе МХАТ им. М. Горького состояла с 1961 года.

Актриса создала на сцене десятки персонажей из различных социальных слоев, на протяжении многих лет играла в легендарной мхатовской "Синей птице".