Москва26 апр Вести.В возрасте 74 лет умерла заслуженная артистка России Елена Михеева. Некролог размещен в официальном Telegram-канале Московского Губернского театра.

Ушла из жизни заслуженная артистка России Елена Александровна Михеева… Ее невероятная человеческая теплота, искренность и мягкий юмор согревали каждого, наполняли все ее роли. Такой она и останется в нашей памяти и сердцах говорится в сообщении

Причины смерти не приводятся.

Елена Михеева родилась 17 июня 1951 года в Ленинграде. Окончила Высшее театральное училище имени Щукина. Играла на сценах Московского театра сатиры и Московского областного театра имени Островского. В Губернский театр пришла в 2013-м.

Актриса снялась в 11 киноработах, среди них – детектив "Следствие ведут Знатоки" и биографическая драма "Раневская". Впервые появилась на экране в 1970-м в детской комедии "Два дня чудес" по пьесе Юрия Сотника "Просто ужас".