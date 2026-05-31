Советская и российская актриса Елена Глебова ушла из жизни в 67 лет Умерла актриса Елена Глебова, снимавшаяся в сериале "Триггер"

Москва31 мая Вести.Советская и российская актриса Елена Глебова, дочь знаменитого Петра Глебова - исполнителя роли Григория Мелехова в фильме "Тихий Дон", ушла из жизни 19 мая. Ей было 67 лет. Об этом сообщил новостной портал Life.ru.

Поклонники в социальных сетях вспоминают ее лучшие роли и выражают соболезнования.

Прекрасная, талантливая актриса", "Как жаль... Красивая женщина, замечательная актриса. Светлая память", "Запомнил актрису по фильму "Ответный ход". Жаль, что мало снималась после середины 80-х", "Очень горько и обидно" пишут пользователи

Елена Глебова родилась в Москве 28 июля 1956 года. Она получила образование в Школе-студии МХАТ, а затем до 1999 года состояла в труппе МХАТа имени Горького. Еще в студенческие годы Глебовой доверили ключевую роль в семисерийной ленте "Соль земли" – она сыграла Ульяну Лисицыну.

Глебова также снималась в детективе "Ипподром", исторической драме "На крутизне" и остросюжетном фильме "Ответный ход". В 2000-х актриса появлялась в сериалах "Салон красоты", "Капитанские дети", "Райские яблочки", "Вкус граната", "Авантюристка", "А у нас во дворе...", "До смерти красива", "Триггер" и других.