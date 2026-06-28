Москва28 июн Вести.В Петербурге в возрасте 82 лет скончалась советская актриса театра и кино Алла Чернова. Она умерла ночью 28 июня в Мариинской больнице, пишет издание "Фонтанка".

Как сообщил сын актрисы, Аллу Иосифовну похоронят на Комаровском кладбище рядом с ее супругом Леонидом Менакером, с которым они прожили вместе более 40 лет. Дата прощания и похорон будет сообщена позднее.

Чернова в 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Щукина в Москве, а после переехала в Ленинград. Здесь она служила в театре имени Ленинского комсомола (сейчас театр "Балтийский дом"), а затем – в Ленинградском театре комедии.

Актриса сыграла роли в фильмах "Не забудь… станция Луговая", "Тайна "Черных дроздов", "Никколо Паганини" и других. В кино она перестала сниматься в 42 года из-за тяжелой болезни. Она выздоровела, но на съемочную площадку возвращаться не захотела. После этого преподавала актерское мастерство в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.