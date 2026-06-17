Москва17 июнВести.Актрису театра и кино Татьяну Плетневу, скончавшуюся от рака, похоронят 18 июня на Новобогородском кладбище. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью актрисы.
Прощание пройдет в морге ГКБ им. Ф. И. Иноземцева в 11:00 18 июня, затем пройдет отпевание. Потом состоятся похороны на Новобогородском кладбище в Москвеговорится в сообщении
Татьяна Плетнева умерла после продолжительной болезни 14 июня, на 49-м году жизни.
Актриса окончила Балтийский институт в Санкт-Петербурге (мастерская Петра Вельяминова, курс Леонида Мозгового). Первой работой на экране стала роль в фильме "В ожидании чуда". Зрителям известна по сериалам "Интерны", "Папины дочки", "Кухня", "СашаТаня", "Жуки", "Склифосовский", "След" и другим.