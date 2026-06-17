Актрису Татьяну Плетневу из "Интернов" похоронят на Ново-Богородском кладбище

Семья актрисы Плетневой сообщила подробности церемонии прощания с ней Актрису Татьяну Плетневу из "Интернов" похоронят на Ново-Богородском кладбище

Москва17 июн Вести.Актрису Татьяну Плетневу, известную по роли в сериале "Интерны", похоронят на Ново-Богородском кладбище в Москве. Об этом сообщили родственники актрисы.

Уточняется, что Татьяна Плетнева в последние месяцы боролась с раком печени.

Похороны Татьяны Плетневой состоятся в четверг, 18 июня. Гражданская панихида для желающих проститься и отдать дань памяти актрисе состоится в 11 часов в ритуальном зале морга ГКБ N 36 имени Иноземцева. Вы также можете прийти на церемонию отпевания актрисы, которая пройдет с 12 часов в одном из храмов в районе станций метро Преображенская площадь. Далее траурная процессия проследует на Ново-Богородское кладбище, где Татьяна будет похоронена написали родные актрисы на ее странице в соцсети

Ей было 48 лет. У артистки осталась 28-летняя дочь.