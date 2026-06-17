Мать турецкой актрисы Эдже Иртем еле стояла на ногах во время похорон дочери

Мать актрисы Эдже Иртем еле держалась на ногах во время похорон дочери Мать турецкой актрисы Эдже Иртем еле стояла на ногах во время похорон дочери

Москва17 июн Вести.Звезду турецкого сериала "Клюквенный щербет" Эдже Иртем похоронили в городе Кушадасы. Во время церемонии матери актрисы Нурийе Иртем помогали держаться на ногах двое человек.

Похороны состоялись после полуденной молитвы. На них присутствовали родные и близкие актрисы, а также актер Гюркан Уйгун. Проститься с Эдже пришло множество жителей города.

Она была человеком, которого мы очень любили. Она была для нас очень ценна. Ее смерть в столь юном возрасте погрузила нас в траур, мы все очень огорчены рассказала ее близкая родственница Семра Караташ

Эдже Иртем скончалась 15 июня в возрасте 35 лет, предположительно, от сердечного приступа. За день до этого актриса отметила свой день рождения.