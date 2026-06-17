Москва17 июнВести.Звезду турецкого сериала "Клюквенный щербет" Эдже Иртем похоронили в городе Кушадасы. Во время церемонии матери актрисы Нурийе Иртем помогали держаться на ногах двое человек.
Похороны состоялись после полуденной молитвы. На них присутствовали родные и близкие актрисы, а также актер Гюркан Уйгун. Проститься с Эдже пришло множество жителей города.
Она была человеком, которого мы очень любили. Она была для нас очень ценна. Ее смерть в столь юном возрасте погрузила нас в траур, мы все очень огорченырассказала ее близкая родственница Семра Караташ
Эдже Иртем скончалась 15 июня в возрасте 35 лет, предположительно, от сердечного приступа. За день до этого актриса отметила свой день рождения.