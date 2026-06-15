Актриса из турецкого сериала "Клюквенный щербет" Эдже Иртем скончалась в 35 лет

Умерла звезда турецкого сериала "Клюквенный щербет" Актриса из турецкого сериала "Клюквенный щербет" Эдже Иртем скончалась в 35 лет

Москва15 июн Вести.Турецкая актриса Эдже Иртем, известная российской аудитории по роли Ишыл в сериале "Клюквенный щербет", умерла, по предварительным данным, от сердечного приступа в возрасте 35 лет. Об этом сообщила газета Milliyet.

Отмечается, что актриса почувствовала недомогание утром у себя дома. В это время рядом с ней была ее мать. Прибывшие врачи оказали Иртем медицинскую помощь, но спасти ее не удалось.

Моя доверительница Эдже Иртем сегодня около 12.00 скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Расследование продолжается. Окончательные выводы будут сделаны после публикации результатов вскрытия следует из заявления ее адвоката Угура Геккоюна

Днем ранее актриса отмечала день рождения. В своих социальных сетях она выразила благодарность поклонникам за поздравления и поддержку.

Ранее стало известно о смерти российской актрисы Татьяны Плетневой. Она скончалась на 49-м году жизни.