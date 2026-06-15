Актриса Энн Шедин, сыгравшая в сериале "Альф", умерла на 78 году жизни

Звезда сериала "Альф" Энн Шедин ушла из жизни Актриса Энн Шедин, сыгравшая в сериале "Альф", умерла на 78 году жизни

Москва15 июн Вести.Американская актриса Энн Шедин, прославившаяся благодаря роли Кейт Тэннер в сериале "Альф", ушла из жизни в возрасте 77 лет. Об этом представители Шедин сообщили на ее странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Причина смерти актрисы не называется.

С глубокой скорбью сообщаем, что Энни мирно ушла из жизни говорится в сообщении

Шедин также известна благодаря сериалам "Критическое положение" и "Саймон и Саймон". Однако наибольшую популярность актриса получила после участия в съемках комедийного ситкома "Альф", выходившего на телеканале NBC с сентября 1986 года по март 1990-го.