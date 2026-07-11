Актриса из сериала "Звездный путь" Антуанетта Бауэр умерла на 94-м году жизни

Актриса Антуанетта Бауэр, сыгравшая в сериале "Звездный путь", умерла в 93 года Актриса из сериала "Звездный путь" Антуанетта Бауэр умерла на 94-м году жизни

Москва11 июл Вести.Британо-американская актриса Антуанетта Бауэр, известная по роли в сериале "Звездный путь", ушла из жизни в возрасте 93 лет, сообщает Hollywood Reporter.

Как заявила изданию подруга актрисы Карлотта Глакин, Бауэр умерла 30 апреля в доме престарелых в Лос-Анджелесе.

Антуанетта Бауэр, британская актриса, родившаяся в Германии, ​​​... скончалась. Ей было 93 сказано в сообщении

Бауэр исполнила роль злодейки Сильвии в эпизоде "Кошачья лапа" второго сезона сериала "Звездный путь", а также сыграла во множестве сериалов и фильмов с 1960-е по 1980-е годы, в том числе в эпизоде сериала "Сумеречная зона" и в фильме ужасов "Выпускной".

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