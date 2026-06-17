Умерла актриса, сыгравшая главную роль в хорроре "Звонок" Звезда хоррора "Звонок" Дэйви Чейз умерла в 35 лет

Москва17 июн Вести.Американская актриса Дэйви Чейз, сыгравшая главную роль злодейки Самары Морган в фильме "Звонок", скончалась на 36-м году жизни. Об этом пишет портал Deadline.

О трагедии рассказал молодой человек покойной Рой Эрнандес. Неделю назад он создал страницу по сбору денег для тяжелобольной девушки.

Эрнандес уточнил, что совсем недавно медики обнаружили у Чейз менингит и ряд серьезных инфекций крови. Когда ее состояние ухудшилось, врачи предупредили семью о том, что актрисе, вероятно, "осталось недолго". По словам ее парня, заболевание спровоцировало "сепсис и привела к отказу ее организма".

Дэйви Чейз с ранних лет строила актерскую карьеру. В восьмилетнем возрасте она приняла участие в съемках ситкома "Сабрина – маленькая ведьма", а также сериалах "Зачарованные", "Практика" и "Скорая помощь". Взлет по карьерной лестнице случился благодаря участию в озвучке диснеевского мультфильма "Лило и Стич" и роли в культовом ужастике "Звонок".

Ранее стало известно, что в возрасте 35 лет умерла звезда турецкого сериала "Клюквенный щербет" Эдже Иртем.