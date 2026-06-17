Москва17 июнВести.Американская актриса Дэйви Чейз, сыгравшая главную роль злодейки Самары Морган в фильме "Звонок", скончалась на 36-м году жизни. Об этом пишет портал Deadline.
О трагедии рассказал молодой человек покойной Рой Эрнандес. Неделю назад он создал страницу по сбору денег для тяжелобольной девушки.
Эрнандес уточнил, что совсем недавно медики обнаружили у Чейз менингит и ряд серьезных инфекций крови. Когда ее состояние ухудшилось, врачи предупредили семью о том, что актрисе, вероятно, "осталось недолго". По словам ее парня, заболевание спровоцировало "сепсис и привела к отказу ее организма".
Дэйви Чейз с ранних лет строила актерскую карьеру. В восьмилетнем возрасте она приняла участие в съемках ситкома "Сабрина – маленькая ведьма", а также сериалах "Зачарованные", "Практика" и "Скорая помощь". Взлет по карьерной лестнице случился благодаря участию в озвучке диснеевского мультфильма "Лило и Стич" и роли в культовом ужастике "Звонок".
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