Внезапно остановилось сердце: звезда "Супермена" Валери Перрайн умерла в 82 года

Москва14 апр Вести.Ушла из жизни звезда фильма "Супермен" Валери Перрайн, у 82-летней актрисы внезапно остановилось сердце, пишет издание People со ссылкой на свидетельство о смерти знаменитости.

Сообщается, что основной причиной смерти стала болезнь Паркинсона – ее Перрайн диагностировали в 2015 году. В качестве одного из сопутствующих факторов ухода актрисы из жизни в свидетельстве упоминается деменция.

Валери Перрайн родилась 3 сентября 1943 года в городе Галвестон, американский штат Техас. В 25 лет она начала карьеру танцовщицы в курортном комплексе Лас-Вегаса. Спустя четыре года состоялся ее дебют в кино – актриса исполнила роль Монтаны Уайлдхак в экранизации романа Курта Воннегута "Бойня номер пять". Среди других известных работ Перрайн – "Супермен", "Ленни" и "Последний американский герой".