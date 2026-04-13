Москва13 апр Вести.В Лос-Анджелесе на 95-м году жизни скончалась актриса Валери Ли, известная по роли одного из жевунов в культовом фильме "Волшебник страны Оз" 1939 года. Валери Ли, урожденная Валери Шепард, родилась в Лос-Анджелесе 14 декабря 1931 года.

После съемок в легендарной картине она приняла участие в нескольких короткометражных комедийных фильмах. По информации, озвученной Стивеном Коксом, единственной оставшейся в живых актрисой из основного состава "Волшебника страны Оз" является Присцилла Монтгомери Кларк, которой сейчас 96 лет.