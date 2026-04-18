Москва18 апр Вести.Французская актриса Натали Бай умерла в возрасте 77 лет в своем доме в Париже. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на семью звезды. В последние годы она страдала от деменции с тельцами Леви (ДТЛ), которая развивалась с лета 2025 года.

Звезда дебютировала в кино в 1972 году в картине "Краткая встреча в Париже" и за карьеру снялась более чем в 110 фильмах и сериалах. Зрители запомнили ее по ролям в таких проектах, как "Поймай меня, если сможешь", "И все же Лоранс", "Аббатство Даунтон", "Возвращение Мартина Герра" и других.

За вклад в искусство Натали Бай удостоилась четырех премий "Сезар", "Кубка Вольпи" в 1999 году за фильм "Порнографические связи", а также других наград. Родилась она в 1948 году в Нормандии, рано оставила школу из-за дислексии и посвятила себя танцам, а затем актерству.