Москва18 апр Вести.Французская актриса Надя Фарес скончалась в возрасте 57 лет, пишет газета Liberation. Она была известна во Франции и за границей благодаря фильму "Багровые реки" 2000 года​​​.

Актриса скончалась еще 17 апреля. Она потеряла сознание в бассейне при одном из частных клубов Парижа, ее отправили в больницу, где врачи констатировали кому. Не приходя в сознание, Фарес скончалась.

По предварительной информации, причиной потери сознания стал сердечный приступ. В 2007 году актриса перенесла операцию на головном мозге, а в дальнейшем – еще три операции на сердце.

Надя Фарес пришла на французскую киносцену в 1990-х годах. В интервью на французском ток-шоу Tout le monde en parle ведущий Тьерри Ардиссон закатил глаза и осыпал ее комплиментами по поводу внешности, благодаря чему она получила прозвище "французская Синди Кроуфорд". Сходство было поразительным, как и их рост и пленительные улыбки, пишет газета.