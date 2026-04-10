Актриса из фильма "Банды Нью-Йорка" Анджела Плезенс умерла в 84 года

Москва10 апр Вести.Британская актриса Анджела Плезенс, известная по роли в фильме "Банды Нью-Йорка", скончалась в возрасте 84 лет. Об этом сообщило издание The Mirror со ссылкой на заявление агентов артистки.

Информации о причинах смерти актрисы не приводится.

Мы с глубокой грустью сообщаем о смерти нашей дорогой клиентки Анджелы Плезенс. Для нас было честью представлять Анджелу, чья впечатляющая карьера длилась более пяти десятилетий говорится в заявлении

Агенты также отметили значительный вклад Плезенс в киноиндустрию.

Анджела Плезенс родилась 30 сентября 1941 года в Чейплтауне, Великобритания. В течение карьеры актриса снялась в более чем 50 фильмах и сериалах, среди них - "Банды Нью-Йорка", "Отверженные", "Чисто английские убийства", "Мисс Марпл", "Жиголо", "Доктор Кто" и ряд других.