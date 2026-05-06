Москва6 маяВести.Американский актер Джонатан Тирстен, известный по роли Рикки Томаса в культовом слэшере "Спящий лагерь" 1983 года, скончался на 61-м году жизни. Об этом заявил портал TMZ со ссылкой на брата актера.
Причина смерти актера на данный момент неизвестна.
Джонатан Тирстен скончался на прошлой неделе у себя дома в Нью-Джерсисказано в публикации
Ранее сообщалось, что британская актриса Анджела Плезенс, известная по роли в фильме "Банды Нью-Йорка", скончалась в возрасте 84 лет.
Кроме того, французская актриса Надя Фарес умерла в возрасте 57 лет. Она была известна во Франции и за границей благодаря фильму "Багровые реки" 2000 года.