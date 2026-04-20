Патрик Малдун, известный по роли в "Звездном десанте", умер в возрасте 57 лет

Москва20 апр Вести.Американский актер Патрик Малдун, известный благодаря роли в филе "Звездный десант", умер утром 19 апреля в возрасте 57 лет. Об этом сообщает Deadline.

По информации издания, причиной смерти актера стал сердечный приступ.

Его сестра Шана Малдун-Заппа в беседе с изданием TMZ рассказала, что девушка актера обнаружила его без сознания на полу в ванной, после того как он долго оттуда не выходил. По словам Шаны, приехавшие парамедики попытались реанимировать Патрика, но ничего сделать не удалось.

Малдун также известен по роли Остина Рида в сериале "Дни нашей жизни", в котором он снимался с 1992 по 1995 гг. и с 2011 по 2012 гг. Кроме того, он сыграл Ричарда Харта в сериале "Мелроуз Плэйс".