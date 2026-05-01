Москва1 мая Вести.Южнокорейский актер, звезда дорам Пак Дон Бин умер в возрасте 56 лет, в пятницу состоялись его похороны, пишет газета Daily Mail.

Тело актера нашли в ресторане в городе Пхентэк перед его открытием, признаков насильственной смерти или борьбы не выявлено.

Причины смерти пока не называются, предсмертной записки актер не оставил.

Церемония прощания с актером прошла 1 мая в похоронном зале города Ансон. Местом упокоения стал мемориальный парк Усон.

Пак Дон Бин известен по дорамам "Тетрадь мести", "Король и я", "Дикое время", а также по десяткам других проектов. Всемирную популярность ему принесла дорама "Это была любовь".

Ранее звезда "Игры престолов" Майкл Патрик скончался от тяжелой болезни в возрасте 35 лет.