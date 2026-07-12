Москва12 июл Вести.Сотрудники генерального консульства РФ на Пхукете оказали содействие близким умершего актера Дмитрия Брейкина, сообщил генконсул России в таиландской провинции Егор Иванов.

По его словам, официального уведомления таиландских властей о смерти российского гражданина пока не поступало.

В генконсульство обратились его близкие, они были проконсультированы о порядке необходимых действий для репатриации тела сказал дипломат в разговоре с ТАСС

Ранее труппа Новгородского академического театра драмы имени Ф.М. Достоевского сообщила о смерти Брейкина. Актер скончался в возрасте 27 лет в Таиланде в результате желудочного кровотечения. По словам матери усопшего, перед смертью Дмитрий пошел один в местный бар. Брейкина нашли лежащим без сознания на улице рядом с торговым центром.

Российскому зрителю Брейкин может быть известен по ролям в "Лихаче", "Такси под прикрытием", "Тайнах следствия" и "Ментовских войнах".