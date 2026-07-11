Актер из "Тайн следствия" Дмитрий Брейкин скончался в возрасте 27 лет Умер 27-летний актер из "Тайн следствия" Дмитрий Брейкин

Москва11 июл Вести.В театре драмы им. Ф. М. Достоевского сообщили о смерти актера Дмитрия Брейкина. Молодому артисту было 27 лет.

Помимо работы в театре Дмитрий снимался в кино, в том числе он сыграл в сериалах "Тайны следствия", "Лихач" и других.

Труппа Новгородского академического театра драмы имени Ф.М. Достоевского с глубокой скорбью сообщает о гибели актёра театра Дмитрия Александровича Брейкина отмечается в сообщении на странице во "ВКонтакте"

В театре Брейкин начал служить с 2020 года и за это время сыграл ряд ярких ролей.

О дате и месте прощания станет известно позже.