Москва11 июлВести.В театре драмы им. Ф. М. Достоевского сообщили о смерти актера Дмитрия Брейкина. Молодому артисту было 27 лет.
Помимо работы в театре Дмитрий снимался в кино, в том числе он сыграл в сериалах "Тайны следствия", "Лихач" и других.
Труппа Новгородского академического театра драмы имени Ф.М. Достоевского с глубокой скорбью сообщает о гибели актёра театра Дмитрия Александровича Брейкинаотмечается в сообщении на странице во "ВКонтакте"
В театре Брейкин начал служить с 2020 года и за это время сыграл ряд ярких ролей.
О дате и месте прощания станет известно позже.