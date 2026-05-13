Умер актер Дональд Гибб, сыгравший в "Секретных материалах" и "Хэнкоке" TMZ: актер Дональд Гибб умер на 72-м году жизни

Москва13 мая Вести.Американский актер Дональд Гибб ушел из жизни в 71-летнем возрасте. Такую информацию обнародовал портал TMZ, ссылаясь на сына актера.

Согласно этим данным, Гибб скончался 12 мая в своем доме в Техасе, рядом с ним была семья. В материале сказано, что смерть наступила после усугубившихся хронических проблем со здоровьем.

Дональд Гибб – американский актер, в фильмографии которого такие фильмы и сериалы, как "Месть ботаников", "Кровавый спорт", "Хэнкок", "Секретные материалы"," Доктор Смерть".