Британский актер Джон Нолан ушел из жизни в возрасте 87 лет

Британский актер Джон Нолан скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает газета Mirror.

Он был дядей режиссера Кристофера Нолана, который снял трилогию о Бэтмене. В нее вошли фильмы "Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь", а также "Темный рыцарь: Возрождение легенды".

Роли в фильмах трилогии принесли Джону Нолану широкую известность. Он также снялся в военной драме "Дюнкерк" и сериале "В поле зрения".

