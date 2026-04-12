Москва12 апрВести.Британский актер Джон Нолан скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает газета Mirror.
Он был дядей режиссера Кристофера Нолана, который снял трилогию о Бэтмене. В нее вошли фильмы "Бэтмен: Начало", "Темный рыцарь", а также "Темный рыцарь: Возрождение легенды".
Роли в фильмах трилогии принесли Джону Нолану широкую известность. Он также снялся в военной драме "Дюнкерк" и сериале "В поле зрения".
