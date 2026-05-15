Звезда сериала "Улица Коронации" Алан Ротвелл скончался в возрасте 89 лет

Москва15 мая Вести.Алан Ротвелл, сыгравший Дэвида Барлоу в известной британской мыльной опере "Улица Коронации" (Coronation Street), умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на информацию семьи актера.

Уточняется, что Ротвелл скончался в больнице после непродолжительной болезни.

Британский актер, чья карьера длилась более 70 лет, был наиболее известен благодаря роли брата Кена Барлоу, которого сыграл Уильям Роуч. Ротвелл играл в сериале с 1960 по 1969 год.

Ранее сообщалось, что британский актер Майкл Пеннингтон, известный по роли в фильме "Возвращение Джедая" кинофраншизы "Звездные войны", ушел из жизни в возрасте 82 лет. В шестом эпизоде кинофраншизы "Звездные войны" актер выступил в роли офицера Моффа Джерджеррода, отвечавшего за строительство второй "Звезды смерти".