Москва11 мая Вести.Британский актер Майкл Пеннингтон, известный по роли в фильме "Возвращение Джедая" кинофраншизы "Звездные войны", скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

В шестом эпизоде кинофраншизы "Звездные войны" актер сыграл офицера Моффа Джерджеррода, который отвечал за строительство второй "Звезды смерти". Также Пеннингтон исполнил роль Лаэрта в фильме "Гамлет" режиссера Тони Ричардсон.

За свою карьеру Пеннингтон снялся в проектах "Возвращение Шерлока Холмса" и "Железная леди". Многие годы актер сотрудничал с Королевской Шекспировской компанией, участвуя в постановках по произведениям Уильяма Шекспира.

Помимо актерской карьеры, Пеннингтон был автором нескольких книг, в том числе о работе над постановками по произведениям Антона Чехова и Федора Достоевского.