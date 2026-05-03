Москва3 мая Вести.Скончался 81-летний американский актер Бо Старр, известный по роли шерифа в фильмах "Хэллоуин", сообщает портал TMZ со ссылкой на слова его младшего брата, актера Майка Старра.

Бо скончался в пятницу, 24 апреля, в Ванкувере, Канада говорится в сообщении со ссылкой на его брата

Отмечается, что актер умер "по естественным причинам".

Актер Бо Старр снимался в комедийном шоу Bizarre, известность к нему пришла после роли шерифа Бена Микера в фильмах "Хэллоуин 4" и "Хэллоуин 5". Также актер сыграл роль в сериале "Строго на юг" и фильме режиссера Мартина Скорсезе "Славные парни".

В апреле от тяжелой болезни умер актер из "Игры престолов" Майкл Патрик.