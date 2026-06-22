Москва22 июнВести.Скончался британский актер Дэвид Дейкер, известный участием в популярном сериале "Доктор Кто", ему было 90 лет, сообщает издание Daily Star со ссылкой на заявление его семьи.
Звезда скончалась 30 апреля, но его семья решила подождать с объявлением о его смертиговорится в сообщении
Причина смерти актера не уточняется.
Дейкер снимался в нескольких популярных сериалах, в том числе "Доктор Кто", "Улица коронации" и "Дуракам везет".
В середине июня ушёл из жизни актёр Энтони Гуидера, снимавшийся в фильме "Крестный отец III".