Актер Дейкер, снимавшийся в сериале "Доктор Кто", умер в возрасте 90 лет

Скончался британский актер Дэвид Дейкер, известный по сериалу "Доктор Кто" Актер Дейкер, снимавшийся в сериале "Доктор Кто", умер в возрасте 90 лет

Москва22 июн Вести.Скончался британский актер Дэвид Дейкер, известный участием в популярном сериале "Доктор Кто", ему было 90 лет, сообщает издание Daily Star со ссылкой на заявление его семьи.

Звезда скончалась 30 апреля, но его семья решила подождать с объявлением о его смерти говорится в сообщении

Причина смерти актера не уточняется.

Дейкер снимался в нескольких популярных сериалах, в том числе "Доктор Кто", "Улица коронации" и "Дуракам везет".

В середине июня ушёл из жизни актёр Энтони Гуидера, снимавшийся в фильме "Крестный отец III".