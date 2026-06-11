Ушел из жизни сыгравший в "Графе Монте-Кристо" актер Патрик Годфри Актер Патрик Годфри, сыгравший в "Графе Монте-Кристо", скончался

Москва11 июн Вести.На 94-м году жизни скончался известный британский актер театра и кино Патрик Годфри, запомнившийся зрителям по ролям в таких картинах, как "Граф Монте-Кристо", "Отверженные" и "Комната с видом". О смерти артиста сообщило его агентство Markham Froggatt & Irwin.

С глубоким прискорбием сообщаем, что Патрик Годфри ушел из жизни прошлой ночью. Он мирно скончался дома в окружении своей семьи говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства

Причина смерти не уточняется. У Годфри остались супруга, актриса Аманда Уокер, а также сын и дочь.