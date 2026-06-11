Москва11 июнВести.На 94-м году жизни скончался известный британский актер театра и кино Патрик Годфри, запомнившийся зрителям по ролям в таких картинах, как "Граф Монте-Кристо", "Отверженные" и "Комната с видом". О смерти артиста сообщило его агентство Markham Froggatt & Irwin.
С глубоким прискорбием сообщаем, что Патрик Годфри ушел из жизни прошлой ночью. Он мирно скончался дома в окружении своей семьиговорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства
Причина смерти не уточняется. У Годфри остались супруга, актриса Аманда Уокер, а также сын и дочь.