Актер из "Семнадцати мгновений весны" Паул Буткевич умер в возрасте 85 лет

Умер актер из "Семнадцати мгновений весны" Паул Буткевич Актер из "Семнадцати мгновений весны" Паул Буткевич умер в возрасте 85 лет

Москва13 июн Вести.Скончался советский и латвийский актер, заслуженный артист РСФСР Паул Буткевич. Об этом сообщила председатель правления Союза кинематографистов Латвии Марта Бите со ссылкой на родственников артиста.

Причины смерти Буткевича пока не раскрываются. Актер ушел из жизни в возрасте 85 лет.

В фильме "Семнадцать мгновений весны" Буткевич сыграл роль связного Штирлица. Всего фильмография актера насчитывает более 80 киноработ. В их числе роли в таких картинах как "Долгие версты войны", "Мираж", "Гардемарины".

Буткевич вошел в историю советского кино благодаря ролям в нескольких культовых картинах. Наиболее известная из них – роль связного Штирлица в сериале "Семнадцать мгновений весны". В приключенческом фильме "Гардемарины, вперед!" актер сыграл поручика лейб-кирасирского полка Бергера.