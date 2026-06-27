Актер из "Миража" Мартиньш Вердиньш умер, попросив не грустить по нему

"Не грустите, что я ушел": умер актер из "Миража" Мартиньш Вердиньш Актер из "Миража" Мартиньш Вердиньш умер, попросив не грустить по нему

Москва27 июн Вести.Латвийский актер Мартиньш Вердиньш (младший) ушел из жизни 19 июня в 85-летнем возрасте. Об этом сообщил Союз театральных деятелей Латвии.

После смерти артиста в сети появилось обращение, написанное от его имени. В нем были даже указаны дата жизни и смерти - 25.01.1941 - 19.06.2026.

Хотел сообщить вам, что я покинул сцену этой земли. Спектакль в моей роли сыгран. Сыгран до конца и полностью. Занавес закрывается медленно… говорится в сообщении

В послании также говорится, что Мартиньш Вердиньш теперь отправляется туда, где "иная режиссура, иные декорации, иные зрители".

Не грустите долго о том, что я ушел… Улыбнитесь тому, что мы однажды встретились! написал актер

По его словам, его жизнь была насыщенной и долгой, в ней были мечты, любовь, работа, друзья. Вердиньш поблагодарил близких за возможность быть частью их истории.

Мартиньш Вердиньш – советский и латвийский актер театра и кино. Окончил актерский курс театрального факультета Латвийской консерватории, работал в латвийских театрах. В его фильмографии более 40 фильмов и сериалов, включая "Голову Тереона", "Быть лишним, "Мираж", "Стрелы Робин Гуда", "Долгую дорогу в дюнах", "Будь моей тещей", "Красные колокола". Любил рисовать и после окончания сценической карьеры работал театральным декоратором. Также после карьеры в кино работал охранником - следил за порядком в Рижском кафедральном соборе во время реставрации, на спортивных и других объектах, также увлекался литературой. Бывшая жена – актриса Мирдза Мартинсоне, в браке родились сын и дочь. Написал книгу о бывшей жене под названием "Актриса" и сам ее проиллюстрировал.